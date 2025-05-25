Минобороны заявило о возвращении 303 бойцов в рамках обмена «1000 на 1000»

Новый обмен пленными прошел между Россией и Украиной в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Как сообщила пресс-служба Минобороны, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись еще 303 российских военнослужащих.
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