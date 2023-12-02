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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арена «Кузни» будет закрыта около 20 дней по техническим причинам. Команда вернется на «Кузнецкий лед»

Об этом сообщил исполнительный директор PARI Суперлиги Иван Шабанов. Матч чемпионата России по мини-футболу между «Сиб-Транзит» и «ЛКС», который должен был пройти на арене в Новокузнецке, перенесен в Кемерово.

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