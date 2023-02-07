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Политолог Марков: США и Великобритания, «руководящие» Зеленским, готовы убить миллионы украинцев в ходе российской СВО

Политолог Марков: США и Великобритания, «руководящие» Зеленским, готовы убить миллионы украинцев в ходе российской СВО

Соединенные Штаты и Великобритания, «руководящие» президентом Владимиром Зеленским, готовы убить миллионы украинцев во время специальной военной операции (СВО), которую в настоящий момент проводит Россия.

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