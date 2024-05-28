Запишите в список: какие продукты помогают наладить режим сна

Если человек ест много фруктов и овощей, у него больше шансов наладить оптимальный режим сна. Эти продукты в меню способствуют нормализации продолжительности ночного отдыха, которая в норме составляет семь-девять часов.
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