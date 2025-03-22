L’AntiDiplomatico: освобождение Одессы важно для выполнения задач СВО на Украине

Аналитик из Бразилии Лукас Лейроз полагает, что освобождение Одессы должно стать не просто военной, но стратегической целью СВО для России.
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