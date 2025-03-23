«Суперджет» стал еще роднее

Первый полет самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 — значимый этап проекта по превращению его в российское воздушное судно и важный шаг на пути к возрождению авиационной отрасли, основой которой должны стать собственные технологии и изделия.
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