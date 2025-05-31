Финляндия завершила расследование в отношении подозреваемого в повреждении кабеля танкера

Yle: Полиция Финляндии завершила расследование в отношении танкера Eagle S Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии