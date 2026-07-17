Политика как он...
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Политика как она есть

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Звезда комедий 90-х: что стало с легендарным Мистером Бином

Звезда комедий 90-х: что стало с легендарным Мистером Бином

Британский актер Роуэн Аткинсон был одним из самых известных комиков начала 1990-х годов. Комедийный сериал «Мистер Бин», в котором он исполнил главную роль, несколько лет собирал у телеэкранов миллионы зрителей.

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