Сы Цзяхой и Джеймс Кэхилл заняли места во втором этапе турнира Championship League

Полуфиналист Чемпионата мира 2023 Сы Цзяхой и Убийца Гигантов Джеймс Кэхилл возглавили 25 и 20 Группы соответственно, и вышли во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Сы Цзяхой (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Сы Цзяхой и Джеймс Кэхилл вышли во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023 по снукеру на Morningside Arena в Лестере.