Центральный банк Российской Федерации рассчитал официальный курс рубля без учета биржевых торгов после введения санкций США

После того, как Соединенные Штаты ввели санкции против Московской фондовой биржи (Мосбиржи), Центральный банк Российской Федерации принял решение рассчитать официальный курс рубля без использования данных биржевых торгов.
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