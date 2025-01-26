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В Москве будет подписана Международная декларация о защите семьи

В Москве будет подписана Международная декларация о защите семьи

27 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Храме Христа Спасителя в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений состоится Концерт-воззвание с международным участием "Семья и мир: во имя жизни на Земле".

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Комментарии
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Галина Малыхина
Вю очередь надо защищать своих, а не дарить блага туземцам.
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21 час.

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