В Москве будет подписана Международная декларация о защите семьи

27 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Храме Христа Спасителя в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений состоится Концерт-воззвание с международным участием "Семья и мир: во имя жизни на Земле".