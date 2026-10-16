Не зря говорят, что хороший дом начинается с консьержа. На этих людях держится весь подъезд. Если на посту дежурит тетя Света, то мимо нее не проскочит ни одна мышь, а тем более чужак.
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