SHOT: Басков повысил цену на новогодние корпоративы на миллион рублей

Модест

Кормилицу Советского Союза и примадонну Советского Союза выгнали, вот и бесчинствует пацан, конкуренции всероссийскому петрушке больше нет. Надо срочно прощать и вызывать обратно меладзей и их цыганок сыров, а так же леонтия с отбеленным анусом. А то шаманы и петрушки все новогодние корпоративы сами отпляшут.