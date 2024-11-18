Певец Николай Басков повысил цену на свои новогодние выступления, подняв гонорар на миллион рублей. Об этом информирует Life, ссылаясь на SHOT.
SHOT: Басков повысил цену на новогодние корпоративы на миллион рублей
Комментарии
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Модест
Кормилицу Советского Союза и примадонну Советского Союза выгнали, вот и бесчинствует пацан, конкуренции всероссийскому петрушке больше нет. Надо срочно прощать и вызывать обратно меладзей и их цыганок сыров, а так же леонтия с отбеленным анусом. А то шаманы и петрушки все новогодние корпоративы сами отпляшут.
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