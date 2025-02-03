ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении в воздухе украинского истребителя Су-27. «Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сегодняшней сводке о ходе проведения специальной военной операции.
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