Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи 

Процесс получения пробы марсианского грунта ровером Perseverance / © NASA / JPL-Caltech Взятая проба грунта заинтересовала ученых тем, что она примерно на 75% состоит из карбонатных зерен, сцементированных почти чистым кремнеземом.
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