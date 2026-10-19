С 14 по 18 октября в Шанхае прошел чемпионат мира по велоспорту на треке, ставший важным этапом квалификационного цикла к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
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