Трамп: США пойдут на войну с Россией, если это будет необходимо

Соединенные Штаты пойдут на военный конфликт с Российской Федерацией, если это будет необходимо. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер, кандидат на должность президента от Республиканской партии Дональд Трамп, информирует РИА Новости.
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