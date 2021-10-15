Россия помоги, но не забывай - ты всё равно плохая

Странный подход у США. Хотя, для штатов, это не странный подход, а обычная внешняя политика. Сначала обложить Россию санкциями вкупе с Европой, затем во всех своих «демократичных» СМИ верещать какая Россия плохая и обвинять во всех своих грехах, притом самим запрещать российские СМИ у себя, а потом делать призывы Россия должна помочь??? А почему именно Россия должна обеспечивать безопасность европейской энергетики? Почему у России должна болеть голова? Ведь сами штаты пяткой в грудь били, что мы обеспечим вам самую что ни на есть безопасность.