Спички - не игрушка

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Россия помоги, но не забывай - ты всё равно плохая

Россия помоги, но не забывай - ты всё равно плохая

Странный подход у США. Хотя, для штатов, это не странный подход, а обычная внешняя политика. Сначала обложить Россию санкциями вкупе с Европой, затем во всех своих «демократичных» СМИ верещать какая Россия плохая и обвинять во всех своих грехах, притом самим запрещать российские СМИ у себя, а потом делать призывы Россия должна помочь??? А почему именно Россия должна обеспечивать безопасность европейской энергетики? Почему у России должна болеть голова? Ведь сами штаты пяткой в грудь били, что мы обеспечим вам самую что ни на есть безопасность.

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Сергей Федосеев
...опять что ли 27 мильёнов на кон поставить... не доглядел сталин маленько за этими союзничками нужно было прошагать до ла-манша и итальянского каблука...
Valdemaras Orlauskas
Похожая тактика у сварливых жён - обругать, потом требовать.
карюкалов вячеслав
Логично.
карюкалов вячеслав
Действительно.
Nikolay Kuchkov
сидим спокойно и ждём ,когда "труп" европы проплывёт мимо... Пусть снимают все санкции,бьют челом и ползут по очереди в Кремль с желанием подписать контракт на поставку газа через северный поток2 !

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