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Крымская газета

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Главные новости к утру 10 февраля

Главные новости к утру 10 февраля

*Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC.

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