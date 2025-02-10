Главные новости к утру 10 февраля

*Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии