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Военный потенциал современной России

Военный потенциал современной России

1. Современная капиталистическая Россия гораздо лучше экономически готова к войне, чем когда-либо был готов СССР.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну а вот тут то что не Троцкий а другие главари хунты назаключали)) - https://nstarikov.ru/kak-revolyutsionery-vozvrashhali-dolgi-s-17325?ysclid=m42orxxzny725324014   А в 1929г. Грузинское рыло Джугашвиля начал гробить НЭП и душить остатних свободных земледельцев загоняя по колхозам - там е только забугорных - ВСЕХ поразогнали (и в начале 30х словили голодоморы по разным губерниям страны - крестьяне, ставшие колхозничками, своих детушек стали убивать и в печке суп с них варить - ни при каком &quot;гадком царе&quot; такое не снилось&quot;!)
Как революционеры возвращали долги спонсорам
nstarikov
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3 час.
Людмила Свириденко
Оно и видно, что современная Россия лучше готова. В СССР за пять лет от Москвы до Берлина дошли, в России за три года от Украины в обратном направлении движемся: Белгородская, Курская, Брянская области. До Москвы уже не так и далеко. Лучшей  экономической подготовки трудно отыскать))).
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3 час.
Sergiy Che
Ну СССР не ПРОТИВ, а ВМЕСТЕ с США и Бриташкой воевал (у которых погибли сотни тыщ, а в СССР 27 миллионов (!!!) людей закопали и ещё сколько искалеченных!... А сколько достояния страны было тогда просрано ещё в первые годы войны-разрушено-разграблено по самой богатой-населённой Европейской части той страны?!)   А тут только ОДНА из бывших 15 республик того СССР, против всех сильнейших стран Запада, не то что ЛЕНД-лизов, под невиданными ранее санкциями и даж общей мобилизации как во время ВОВ не объявляли - но куда тупорылой коммунякнутой курице Свириденке о том думать - её дело кудахтат обсираясь от коммунякнутого тупорылого пафоса на диване пропуканном!
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2 час.

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