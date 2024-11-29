1. Современная капиталистическая Россия гораздо лучше экономически готова к войне, чем когда-либо был готов СССР.
Военный потенциал современной России
Комментарии
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Sergiy Che
Ну а вот тут то что не Троцкий а другие главари хунты назаключали)) - https://nstarikov.ru/kak-revolyutsionery-vozvrashhali-dolgi-s-17325?ysclid=m42orxxzny725324014 А в 1929г. Грузинское рыло Джугашвиля начал гробить НЭП и душить остатних свободных земледельцев загоняя по колхозам - там е только забугорных - ВСЕХ поразогнали (и в начале 30х словили голодоморы по разным губерниям страны - крестьяне, ставшие колхозничками, своих детушек стали убивать и в печке суп с них варить - ни при каком "гадком царе" такое не снилось"!)
Как революционеры возвращали долги спонсорам
nstarikov
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3 час.
Людмила Свириденко
Оно и видно, что современная Россия лучше готова. В СССР за пять лет от Москвы до Берлина дошли, в России за три года от Украины в обратном направлении движемся: Белгородская, Курская, Брянская области. До Москвы уже не так и далеко. Лучшей экономической подготовки трудно отыскать))).
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3 час.
Sergiy Che
Ну СССР не ПРОТИВ, а ВМЕСТЕ с США и Бриташкой воевал (у которых погибли сотни тыщ, а в СССР 27 миллионов (!!!) людей закопали и ещё сколько искалеченных!... А сколько достояния страны было тогда просрано ещё в первые годы войны-разрушено-разграблено по самой богатой-населённой Европейской части той страны?!) А тут только ОДНА из бывших 15 республик того СССР, против всех сильнейших стран Запада, не то что ЛЕНД-лизов, под невиданными ранее санкциями и даж общей мобилизации как во время ВОВ не объявляли - но куда тупорылой коммунякнутой курице Свириденке о том думать - её дело кудахтат обсираясь от коммунякнутого тупорылого пафоса на диване пропуканном!
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2 час.
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