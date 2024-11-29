Военный потенциал современной России

Sergiy Che Ну а вот тут то что не Троцкий а другие главари хунты назаключали)) - https://nstarikov.ru/kak-revolyutsionery-vozvrashhali-dolgi-s-17325?ysclid=m42orxxzny725324014 А в 1929г. Грузинское рыло Джугашвиля начал гробить НЭП и душить остатних свободных земледельцев загоняя по колхозам - там е только забугорных - ВСЕХ поразогнали (и в начале 30х словили голодоморы по разным губерниям страны - крестьяне, ставшие колхозничками, своих детушек стали убивать и в печке суп с них варить - ни при каком "гадком царе" такое не снилось"!) Как революционеры возвращали долги спонсорам nstarikov

Людмила Свириденко Оно и видно, что современная Россия лучше готова. В СССР за пять лет от Москвы до Берлина дошли, в России за три года от Украины в обратном направлении движемся: Белгородская, Курская, Брянская области. До Москвы уже не так и далеко. Лучшей экономической подготовки трудно отыскать))).