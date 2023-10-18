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ИЗВЕСТИЯ iz

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Юрист объяснил суть расширения списка осужденных с отсрочкой

Юрист объяснил суть расширения списка осужденных с отсрочкой

Перечень осужденных, которым положена отсрочка от наказания, расширят. Правительство одобрило поправки в закон, которые распространят ее на беременных, женщин и отцов-одиночек с детьми до 14 лет, приговоренных к ограничению свободы, узнали «Известия».

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