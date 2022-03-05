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Евро-2028, вероятно, пройдет в Великобритании и Ирландии (Daily Mail)

Финальный турнир Евро-2028, скорее всего, состоится в Великобритании и Ирландии. Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Уэльса, Шотландии и Ирландии подали соответствующую совместную заявку месяц назад и, судя по всему, победят на безальтернативной основе, сообщает Daily Mail.

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