Инженер из Котласа подозревается в получении многомиллионной взятки

Коррупционный скандал разгорелся в одном из муниципальных предприятий города Котласа. По данным регионального Следственного комитета, главный инженер предприятия и двое предпринимателей стали фигурантами уголовного дела о взятке в особо крупном размере.
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