«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реала», став единоличным лидером Ла Лиги

«Барселона» вышла на чистое первое место в Ла Лиге. Каталонская команда взяла верх над «Атлетико» (1:0) в выездном матче в рамках 16-го тура чемпионата.
Популярные статьи
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
- «Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
Свежие комментарии