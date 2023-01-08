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«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реала», став единоличным лидером Ла Лиги

«Барселона» вышла на чистое первое место в Ла Лиге. Каталонская команда взяла верх над «Атлетико» (1:0) в выездном матче в рамках 16-го тура чемпионата.

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