Отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма. Распылил дихлофос и не проветрил

СК пока не возбуждает дело против отца отравившихся в Красноярском крае детейСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Против отца красноярской семьи, где четверо детей умерли от отравления, могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил SHOT.
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