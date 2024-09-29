Отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма. Распылил дихлофос и не проветрил

СК пока не возбуждает дело против отца отравившихся в Красноярском крае детейСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Против отца красноярской семьи, где четверо детей умерли от отравления, могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил SHOT.