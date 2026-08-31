Садизм и цинизм: Киевская хунта бьет по Донецку и Луганску, используя Storm Shadow

На новых территориях усилилась охота противника за мирными гражданами Роман Злобин На фото: последствия обстрела в Донецке (Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС) 26 августа стало черным днем в Луганской народной республике (ЛНР).
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