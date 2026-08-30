Захватившая 50 заложников банда освободила несколько женщин и детей

Десятки людей остались в заложниках у угрожающей убить их криминальной банды Банда освободила несколько женщин и детей из группы в 50 человек, похищенных на Гаити.
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