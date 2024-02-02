Бастрыкин затребовал доклад об опасности Левобережного полигона и Клещихинского кладбища

Новосибирские следователи ведут дело о загрязнении окружающей среды и опасности для жителей.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования уголовного дела о загрязнении окружающей среды на территории левобережья Новосибирска.