СМИ заявили о плане «Хезболлы» начать мобилизацию в случае непрекращения атак Израиля

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» потребовала от США, чтобы Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа до начала выступления лидера организации Хасана Насраллы, которое планируется в пятницу, 3 ноября.
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