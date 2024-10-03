В Госдуме предложили установить цветовую маркировку для продуктов с сахаром и жирами

С инициативой выступил депутат Борис Чернышов Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением о введении цветовой маркировки продуктов, которые содержат сахар и жиры, документ оказался в распоряжении РИА Новости.
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