В Госдуме предложили установить цветовую маркировку для продуктов с сахаром и жирами

С инициативой выступил депутат Борис Чернышов Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением о введении цветовой маркировки продуктов, которые содержат сахар и жиры, документ оказался в распоряжении РИА Новости.