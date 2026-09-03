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FiNE NEWS

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Путин подчеркнул добровольный характер взносов российского бизнеса в бюджет

На пленарном заседании XI Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что взносы российских компаний в бюджет осуществляются исключительно по инициативе самих предпринимателей и не являются «сборами».

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