Record: Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против РФ

Руководитель американского министерства обороны Пит Хегсет на прошлой неделе приказал Киберкомандованию Соединенных Штатов отказаться от действий против Российской Федерации, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
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