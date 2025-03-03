В Госдуме напомнили об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты меняются в России с 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов.
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