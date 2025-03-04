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Китай

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Повестка дня 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- На состоявшемся во вторник подготовительном заседании 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва была утверждена повестка дня сессии: -- Рассмотрение доклада о работе правительства.

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