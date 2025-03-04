Повестка дня 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- На состоявшемся во вторник подготовительном заседании 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва была утверждена повестка дня сессии: -- Рассмотрение доклада о работе правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)