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Вучич распустил распустил парламент Сербии ради досрочных выборов

Вучич распустил распустил парламент Сербии ради досрочных выборов

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 9 сентября 2026 года, распустил парламент страны – Народную скупщину, и назначил досрочные выборы в него на 25 октября.

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