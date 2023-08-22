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Бизнес-омбудсмен Крыма приняла участие в выездной встрече прокуратуры с предпринимателями Ленинского района

Бизнес-омбудсмен Крыма приняла участие в выездной встрече прокуратуры с предпринимателями Ленинского района

22 августа под руководством  прокурора Республики Крым Олега Камшилова состоялась выездная рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Ленинского района, при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой, министра экономического развития Республики Крым Дмитрия Шeрякo, президента Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сeргeя Диюкa, главы администрации Ленинского района Зaхaрa Щeглeнкo, представителей администраций сельских поселений и субъектов предпринимательства.

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