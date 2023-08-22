22 августа под руководством прокурора Республики Крым Олега Камшилова состоялась выездная рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Ленинского района, при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой, министра экономического развития Республики Крым Дмитрия Шeрякo, президента Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сeргeя Диюкa, главы администрации Ленинского района Зaхaрa Щeглeнкo, представителей администраций сельских поселений и субъектов предпринимательства.