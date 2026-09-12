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Царьград

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В Толмачёво отменены 5 рейсов, самолёт из Иркутска задержан на 3 часа

В Толмачёво отменены 5 рейсов, самолёт из Иркутска задержан на 3 часа

В новосибирском аэропорту Толмачёво 12 сентября скорректировано расписание целого ряда авиарейсов. Пять вылетов и прилётов полностью отменены, ещё десять самолётов прибудут с опозданием.

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