Вместе с "Джусом" на L-39 разбились два майора воздушного командования "Центр" ВСУ

Киевский режим обнародовал имена военных, умерших из-за столкновения двух учебно-боевых самолётов под ЖитомиромКомандование ВСУ назвало имена и должности ещё двоих украинских военных которые разбились на самолётах L-39 неподалёку от Житомира.