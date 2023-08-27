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Вместе с "Джусом" на L-39 разбились два майора воздушного командования "Центр" ВСУ

Вместе с "Джусом" на L-39 разбились два майора воздушного командования "Центр" ВСУ

Киевский режим обнародовал имена военных, умерших из-за столкновения двух учебно-боевых самолётов под ЖитомиромКомандование ВСУ назвало имена и должности ещё двоих украинских военных которые разбились на самолётах L-39 неподалёку от Житомира.

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