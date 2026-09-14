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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наши арбитры перестали судить, все возложили на ВАР. Может, пусть тогда смотрят игру с монитора? Зачем они на поле?» Наумов об РПЛ

Николай Наумов раскритиковал судейство в матче ЦСКА – « Рубин » (1:1) в 8-м туре РПЛ . Игру обслуживал арбитр Инал Танашев .

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