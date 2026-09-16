Заявление Росавиации по непростой ситуации в аэропортах Геленджика и Краснодара

И до этого закрытия воздушной гавани ситуация в аэропортах Кубани в последнее время остается сложной.
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