В больницы Кузбасса поступило новое многомиллионое оборудование

Очередная партия современного диагностического оборудования поступила в Кузбасс по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Очередная партия современного диагностического оборудования поступила в Кузбасс по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Свежие комментарии