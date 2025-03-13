Эту деталь пытаются "запылить": Россия тоже выдвинула ультиматум США

ИМ

Ильдус Мамлеев

С США надо потребовать, отдать под контроль России [то есть убрать оттуда все войска] всю правобережную часть Украины, Винницкую область и все что находиться южнее до Черного моря. И тогда мы согласны прекратить огонь, хоть на 30 дней, хоть на полгода! Только так и ни как иначе! А если вы не согласные, то мы "начинаем воевать по взрослому"! Готовите землю, у у вас "Ореховый" сад будем "высаживать", с дорожками для "Змеевика".