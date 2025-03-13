Россия тоже выдвинула ультиматум США, на что обратил внимание военкор Александр Сладков. Правда, эту деталь пытаются "запылить", почти не обращают внимания.
Эту деталь пытаются "запылить": Россия тоже выдвинула ультиматум США
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
С США надо потребовать, отдать под контроль России [то есть убрать оттуда все войска] всю правобережную часть Украины, Винницкую область и все что находиться южнее до Черного моря. И тогда мы согласны прекратить огонь, хоть на 30 дней, хоть на полгода! Только так и ни как иначе! А если вы не согласные, то мы "начинаем воевать по взрослому"! Готовите землю, у у вас "Ореховый" сад будем "высаживать", с дорожками для "Змеевика".
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