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Царьград

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"Не смог ответить на простой вопрос": Пушков указал на глупую выходку Столтенберга

"Не смог ответить на простой вопрос": Пушков указал на глупую выходку Столтенберга

Почти месяц назад Йенс Столтенберг дал интервью норвежскому журналисту, а обсуждать его продолжают до сих пор.

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