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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью не обыгрывает Симеоне с 2013-го – три поражения и ничья

Жозе Моуринью 13 лет не может обыграть Диего Симеоне . Сегодня « Реал » под руководством португальца уступил « Атлетико » во главе с аргентинцем в 7-м туре Ла Лиги – 1:2.

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