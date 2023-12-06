Замиокулькас медленно растет? Основные причины и способы их решения

Замиокулькас — довольно требовательный комнатный цветок, который нуждается в особом уходе. Если не будут соблюдены правильные условия выращивания, растение замедлит свой рост, а его листья будут вялыми и тусклыми.
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