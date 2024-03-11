Движение троллейбуса по маршруту № 3 изменят на год в Иркутске

С 11 марта до 26 апреля 2025 года в Иркутске изменится схема движения троллейбусов маршрута №3. Это связано с проведением работ по реконструкции напорных трубопроводов на улицах Баррикад и Рабочего Штаба.
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