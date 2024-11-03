Успешно проведенная российскими силовиками операция по эвакуации в Россию гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам России, доказала, что Москва выполняет все обязательства по обеспечению безопасности своих помощников.
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