Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны

Многие любят новогодние и рождественские праздники, и начинают к ним готовиться заранее. Даже в тех уголках планеты, где снега нет, подготовка ведется активно: мы рассказывали, как готовятся к Рождеству в жарких странах.
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