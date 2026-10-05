Ради "выбивания" денег у спонсоров войны, киевский режим кричал о тяжелом положении Украины, вот народ задался вопросом - продолжать ее - это предательство.
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