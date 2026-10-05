Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 878 подписчиков

"Пересолили": "деньги есть, зима не ужасная, всё будет зешибись" - у Зеленского срочно поменяли методичку из-за желания украинцев мира

"Пересолили": "деньги есть, зима не ужасная, всё будет зешибись" - у Зеленского срочно поменяли методичку из-за желания украинцев мира

  Ради "выбивания" денег у спонсоров войны, киевский режим кричал о тяжелом положении Украины, вот народ задался вопросом - продолжать ее - это предательство.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым