Медвежий угол

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Украине разонравились немецкие танки

Украине разонравились немецкие танки

Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен ремонт. В бундесвере ответили, что танки были переданы Киеву в боеспособном состоянии.

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Комментарии
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Tania Еременко
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9 час.
НК
НС Крокодилов
Ремонт на украине - в виде переплавки и изготовлении из этого металла новых Т-64  !   Экономны Немцы да прижимисты, а дуракам-скакуасам всё пойдёт.
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9 час.
Владимир Соловьев
Если бы эти танки попали в восточную Украину, их бы отремонтировали на раз-два.  В западной никто никогда не работал и ничему не учился: им даром подавай!
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8 час.

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