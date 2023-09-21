Украине разонравились немецкие танки

Ремонт на украине - в виде переплавки и изготовлении из этого металла новых Т-64 ! Экономны Немцы да прижимисты, а дуракам-скакуасам всё пойдёт.

Владимир Соловьев

Если бы эти танки попали в восточную Украину, их бы отремонтировали на раз-два. В западной никто никогда не работал и ничему не учился: им даром подавай!