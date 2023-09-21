Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен ремонт. В бундесвере ответили, что танки были переданы Киеву в боеспособном состоянии.
Украине разонравились немецкие танки
Комментарии
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Tania Еременко
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9 час.
НК
НС Крокодилов
Ремонт на украине - в виде переплавки и изготовлении из этого металла новых Т-64 ! Экономны Немцы да прижимисты, а дуракам-скакуасам всё пойдёт.
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9 час.
Владимир Соловьев
Если бы эти танки попали в восточную Украину, их бы отремонтировали на раз-два. В западной никто никогда не работал и ничему не учился: им даром подавай!
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8 час.
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